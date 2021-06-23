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"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات

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"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات "التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات
من خلال الصلح وإعادة بعضهم للعمل وصرف المتأخرات ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لمكتب العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هذا الأسبوع من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 28 عاملاً في إحدى شركات المقاولات وإعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وكان مجموع المبالغ المستردة 850,000 ريال.

يذكر أن إدارة التسوية الودية بمكاتب العمل تعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها تقريب وجهات النظر والوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين من خلال المصلحين الذين تم تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء ومديري الإدارات الذين تم دعمهم بالصلاحيات والأدوات للقياس وضمان جودة جلسات التسوية الودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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