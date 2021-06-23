أخبار عاجلة

شاهد.. تيجان من الزهور والأعشاب العطرة.. صيف عسير يجمع الطبيعة والأصالة -
"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع -
القلم أم الكتابة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف الأفضل لتعلم لغة جديدة -
الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي -
مكافحة الفساد توقف 298 مواطنًا ومقيمًا خلال ذي القعدة والتهم "رشوة وتزوير واستغلال نفوذ" -
نيوم .. خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع سلطان عُمان بحضور ولي العهد -
"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لبنان.. أزمات إنسانية واقتصادية ومعيشية -
السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة -
أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن"

Print
إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن" إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن"
"ماس" أشار إلى استمرار وجود عقبات في محادثات فيينا

إيران تعلن من جانب واحد أن

أعلنت إيران، اليوم (الأربعاء)، من جانب واحد أن "الولايات المتحدة وافقت على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على طهران"، رغم أن ألمانيا حذرت بأن القضايا الرئيسية لا تزال تخضع لمحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس حسن روحاني، قوله: "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب".

من جانبه بيّن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يزال يتعيّن على إيران والقوى العالمية تجاوز عقبات كبيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال "ماس" في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: "نحقق تقدمًا، لكن لا تزال هناك بعض العقبات التي يتعين التغلب عليها، ومن الممكن التوصل لاتفاق حتى بعد فوز رئيس إيراني متشدد في الانتخابات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. تيجان من الزهور والأعشاب العطرة.. صيف عسير يجمع الطبيعة والأصالة

شاهد.. تيجان من الزهور والأعشاب العطرة.. صيف عسير يجمع الطبيعة والأصالة

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع

القلم أم الكتابة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف الأفضل لتعلم لغة جديدة

القلم أم الكتابة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف الأفضل لتعلم لغة جديدة

الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي

الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي