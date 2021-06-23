جمال ساطور ينوب عن المحافظ في الاحتفال بذكرى الشيخ أبو العينين شعيشع

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شارك جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في إحياء الذكرى السنوية العاشرة للقارئ الراحل الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء مصر، ابن مدينة بيلا، والذي حلّت ذكراه اليوم الأربعاء.

وحرص «ساطور»، على زيارة أُسرة الشيخ أبوالعينين شعيشع في مدينة بيلا، وكان في استقباله الحاج مصطفى أحمد شعيشع، نجل شقيق الشيخ الراحل، وهشام صبح، ومحمد عوض اليمانى، حفيدا الشيخ «نجلا ابنتا شقيقته»، وعدد من أفراد الأُسرة.

واستمع «ساطور»، خلال زيارته إلى عدد من التلاوات النادرة للقارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع، كما تعرف من أُسرته عن علاقته الطيبة بهم، ومدى حُبه وارتباطه بمدينة بيلا، بعد أن طاف الأرض، وملأ الدنيا قرآناً.

وفي سياق مُتصل، طالبت أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، بإطلاق اسم الشيخ، على المعهد الدينى الأزهرى ببيلا، وإطلاق اسمه أيضاً على شارع وميدان في مسقط رأسه بمدينة بيلا، إكراماً لتاريخه المُشرف، ورحلته القرآنية التي استمرت لأكثر من 80 عاماً، أُسوةً بأبناء جيله من عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لرحيله.

وفي بداية اللقاء، نقل جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تحيات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه الدكتور عمرو البشبيشى، لأُسرة الشيخ أبوالعينين شعيشع.

وأكد «ساطور»، إن القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع، رحمه الله، يُعد أحد العظماء الذين أنجبتهم محافظة كفر الشيخ، لافتاً أن المحافظة تفتخر بالشيخ أبوالعينين، وأنه سيتم خلال الأيام المُقبلة بحث طلب أسرته بإطلاق اسم الشيخ الراحل على شارع وميدان في ومدينة بيلا، تكريماً له، ولمسيرته الحافلة بالعطاء، وخدمة كتاب الله.

وأوضح «ساطور»، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يعرف جيداً قدر القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع، ولذلك أعلن عن إجراء مُسابقة في القرآن الكريم في شهر رمضان الماضى، وأطلق عليها مُسابقة «الشيخ أبوالعينين شعيشع»، وشهدت إقبالاً عدد كبيراً من الأطفال والشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم، وأصحاب الأصوات الذهبية في الإنشاد والابتهالات والتواشيح.

جاء ذلك، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف، وقُراء القرآن الكريم، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، والصحفيين والإعلاميين.

وتحل اليوم الأربعاء 23 يونيو، الذكرى العاشرة على رحيل آخر جيل عمالقة قارئى القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذي وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011م، بعد صراع طويل مع المرض، عن عُمر يُناهز 89 عاماً.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه الأهالى في مسقط رأسه بمدينة بيلا، صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالى لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.