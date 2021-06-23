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حزب الوفد يدعو القوى السياسية والوطنية للحضور إلى مقره 29 يونيو

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حزب الوفد يدعو القوى السياسية والوطنية للحضور إلى مقره 29 يونيو حزب الوفد يدعو القوى السياسية والوطنية للحضور إلى مقره 29 يونيو

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يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، احتفالاً وطنياً الثلاثاء الموافق 29 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وبحسب بيان، دعا حزب الوفد القوى السياسية والحزبية للمشاركة في هذا الاحتفال المهم الذي يعقد بمقر الوفد الرئيسي في 1 شارع بولس حنا بالدقي.

كما يشارك في هذا الاحتفال قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب، «وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا الاحتفال الوطني، بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين، والتي أذهلت العالم أجمع. وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع في كافة المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربياً وإقليمياً وإفريقياً».

كما أن هذه الثورة وضعت المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.

المصرى اليوم

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