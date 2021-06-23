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وكيل «صحة البحر الأحمر» يطمئن على موظفي المديرية المصابين في حادث سير

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زار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الأربعاء، مستشفى الغردقة العام للاطمئنان على المصابين العاملين بمديرية الصحة بالبحر الأحمر في حادث انقلاب سيارة بطريق الغردقة رأس غارب، حيث كانوا في طريقهم لمأمورية لمدينة رأس غارب بسيارة ميكروباص وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام.

وأشار مرعي، فى تصريح صحفى الأربعاء، إلى أنه تلقى إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص تقل 11 من العاملين بالقطاع الصحي بالبحر الأحمر أثناء ذهابهم في مأمورية عمل إلى مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.

وعلى الفور أمر مرعي بنقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم جميعا لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بأن الإصابات متباينة بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة وعبارة عن مضاعفات وكسور وجروح، وتم عمل الإسعافات الأولية، وإيداع حالتين بغرفة العناية المركزة وجاري عمل اللازم.

المصرى اليوم

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