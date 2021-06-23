طلاب القناطر ينظمون محاكاة لنقل المومياوات بمشاركة أولياء الأمور

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نظمت مدرسة حسن أبوبكر الرسمية الثانوية للغات بالقناطر الخيرية، الأربعاء، محاكاة موكب نقل المومياوات بمشاركة عدد من طلاب المدرسة بعرض فقرات استعراضية فرعونية.

وقالت إباء محمد سعيد، مديرة المدرسة، إن المحاكاه تهدف الى التعريف بقيمة تراثنا وعظمة أجدادنا الذين تفوقوا فى كل المجالات الحياتية وصدروا الحضارة للعالم كله وتم تدريب الطلاب فى وقت قياسي على بعض الفقرات الفرعونية ضمن استعراض نقل المومياوات لزيادة معلوماتهم عن تلك الحضارة، وشارك عدد من أولياء الأمور في توفير القماش الأبيض الذى تم تحويله إلى ملابس فرعونية بواسطة إحدى الطالبات تشجيعا منهم لابنائهم.