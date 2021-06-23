رئيس جامعة الأقصر يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء كليات بمدينة إسنا

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أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، جولة تفقدية لمعاينة بعض المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكليات التي تحتاجها مدينة إسنا، يرافقه جمال السيد، أمين عام الجامعة المساعد.

بدأت الجولة بتفقد قطعة أرض زراعية بقرية الحلة تبرع بها أحد المواطنين لإنشاء مبنى تعليمي جامعي.

وتابع رئيس جامعة الأقصر جولته بتفقد عدد من المباني والأماكن المقترح تحويلها إلى كليات طبقا للمواصفات المطلوبة.

وتعهد رئيس الجامعة ببذل أقصى الجهد للحصول على موافقات بشأن إنشاء الكليات التي تحتاجها مدينة إسنا، بعد التأكد من توافر وتنفيذ كل الاشتراطات المطلوبة لبناء الكليات، مؤكدا حرصه على التعاون مع الهيئات والمؤسسات لخدمة المجتمع الأقصري.