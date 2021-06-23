الجامعات تبدأ تصحيح امتحانات نهاية العام.. تعرف على مواعيد إعلان النتائج

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وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العاليوالبحث العلمي، الأربعاء، باستمرار الجامعات والمعاهد في الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية لفيروسكورونا حتى انتهاء الامتحانات، وضرورة التزام كافة الجامعات والمعاهد بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو.

فيما أكدت عدد من الجامعات، على إنه اعتبارا من يوليو المقبل سيتم اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني تباعاً خاصة وأن الجامعات بدأت بالفعل في تصحيح نسبة كبيرة من الامتحانات التي تم الانتهاء منها في ظل اعتماد الامتحانات هذا العام على نظام البابل شيت، والذي يسهل عملية تصحيحه الكترونياً.

كما أعلنت الجامعات على الالتزام باعلان النتائج بوقت كاف خاصة طلاب الفرق النهائية بما يتيح وقت أكبر لاستلام الملفات من الجامعات.

جدير بالذكر أن المجلس الاعلي للجامعات ناقش تقارير رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وأشارت كافة التقارير إلى انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة؛ والحرص على سلامة كافة عناصر منظومة التعليم بالجامعات، كما أشارت هذه التقارير إلى حضور الطلاب بنفس نسب الحضور المعتادة تقريبا في السنوات السابقة على جائحة كورونا.