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«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل)

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«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل) «طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل)

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قررت لجنة التحقيق الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الأربعاء، إخلاء طرف مراقب امتحانات بشهادة الدبلوم الفني الثانوي الفندقي، بعد طلبه مبالغ مالية من طلاب دبلوم المدرسة الثانوية الفندقية بالقصير، للموافقة على الغش في الامتحان.

كان مسؤولو التربية والتعليم بالبحر الاحمر تلقوا عدة شكاوى من طلاب المدرسة الثانونية الفندقية بالقصير ضد أحد مراقبي الامتحانات بطلبه منهم مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالغش في الامتحان.

تم إرسال لجنة تحقيق من الشؤون القانونية بالمديرية ومتابع الامتحانات من الوزارة، للتحقيق في الشكاوى، وسماع أقوال الطلاب والمراقب، وتبين من التحقيقات صحة الواقعة، وتقرر إخلاء طرف المراقب، وإلغاء ندبه، وإحالة الواقعة للوزارة، لاستكمال التحقيقات.

المصرى اليوم

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