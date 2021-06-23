أخبار عاجلة

شاهد.. تيجان من الزهور والأعشاب العطرة.. صيف عسير يجمع الطبيعة والأصالة -
"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع -
القلم أم الكتابة الإلكترونية؟.. دراسة تكشف الأفضل لتعلم لغة جديدة -
الحجرف: زيارة سلطان عُمان للمملكة ترسّخ مبادئ التشاور الأخوي -
مكافحة الفساد توقف 298 مواطنًا ومقيمًا خلال ذي القعدة والتهم "رشوة وتزوير واستغلال نفوذ" -
نيوم .. خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع سلطان عُمان بحضور ولي العهد -
"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لبنان.. أزمات إنسانية واقتصادية ومعيشية -
السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة -
أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«حقوق إنسان النواب» تتفقد «بشائر الخير» بالإسكندرية

Print
«حقوق إنسان النواب» تتفقد «بشائر الخير» بالإسكندرية «حقوق إنسان النواب» تتفقد «بشائر الخير» بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشروعات العملاقة التي شهدتها اللجنة خلال زيارتها لمدينة بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، يعكس حرص الدولة على تحقيق حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين .

‏جاء ذلك خلال زيارة اللجنة لمنطقة بشائر الخير، اليوم الأربعاء، بصحبة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، للاستماع للمواطنين والتعرف على مطالبهم، في إطار الجولة التي تقوم بها لمتابعة مشروعات حياة كريمة .

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن ما شهدته السنوات الأخيرة من تحول أساسى في منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثى الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع إلى المنظور التنموى الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.

‏واوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى المبادرات الرئاسية من حياة كريمة وسكن كريم، ودورها في توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل.

ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه وزميلي اللجنه النائب ايمن ابو العلا والنائب محمد عبدالعزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنه والنواب اعضاء اللجنه نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبدالنعيم حامد والنائب ايات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهواري والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

الحبس عاما لـ 3 أشخاص تسببوا في إجهاض سيدة في بنها

الحبس عاما لـ 3 أشخاص تسببوا في إجهاض سيدة في بنها

ضبط 6 كيلو بانجو و5 قطع سلاح بحوزة 5 عاطلين في أسوان

ضبط 6 كيلو بانجو و5 قطع سلاح بحوزة 5 عاطلين في أسوان

طلاب الشعبة الأدبية بالوادي الجديد: امتحان اللغة العربية أسهل من امتحان الشعبة العلمية

طلاب الشعبة الأدبية بالوادي الجديد: امتحان اللغة العربية أسهل من امتحان الشعبة العلمية