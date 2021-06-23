«حقوق إنسان النواب» تتفقد «بشائر الخير» بالإسكندرية

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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشروعات العملاقة التي شهدتها اللجنة خلال زيارتها لمدينة بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، يعكس حرص الدولة على تحقيق حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين .

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‏جاء ذلك خلال زيارة اللجنة لمنطقة بشائر الخير، اليوم الأربعاء، بصحبة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، للاستماع للمواطنين والتعرف على مطالبهم، في إطار الجولة التي تقوم بها لمتابعة مشروعات حياة كريمة .

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وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن ما شهدته السنوات الأخيرة من تحول أساسى في منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثى الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع إلى المنظور التنموى الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.

‏واوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى المبادرات الرئاسية من حياة كريمة وسكن كريم، ودورها في توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل.

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ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه وزميلي اللجنه النائب ايمن ابو العلا والنائب محمد عبدالعزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنه والنواب اعضاء اللجنه نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبدالنعيم حامد والنائب ايات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهواري والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس