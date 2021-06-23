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وكيل «تعليم قنا» يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

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وكيل «تعليم قنا» يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة وكيل «تعليم قنا» يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

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ترأس الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الأربعاء، اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء أقسام التنسيق بالمديرية بحضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية ومسلم ابو الحسن مدير عام التعليم الفني وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة .

شدد خالد على مراجعة تجهيزات 60 لجنة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة مشيرا أن اللجنة الثلاثية المشرفة على الامتحان ستتولى المرور على اللجان والاستراحات الأسبوع المقبل بمشاركة التوجيه المالي والإداري لفحص بوابات التعقيم واشتراطات الأمن والسلامة وتجهيز غرف العزل وبوسترات التوعية .

وأكد المهندس مسلم ابو الحسن أن مدارس التعليم الفني بالإدارات ستعمل على إصلاح وصيانة الأسرة بالاستراحات وكذلك التنسيق مع مجالس الأمناء بالإدارات لتوفير أي دهانات لازمة لطمس الكتابات داخل اللجان وعلى الأسوار.

كما استعرض شروط وضوابط الإعلان عن مسابقة التوجيه الفني والإدارة المدرسية والوظائف الإشرافية التي يبدأ التقدم لها اعتبارا من أول يوليو وحتى نهايته بالإدارات التعليمية وكذلك ضوابط التجديد لمن انتهت المدد القانونية للأوامر التنفيذية الخاصة بهم.

المصرى اليوم

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