وكيل «محلية النواب»: «الناس بيتمرمطوا عشان توصيل الغاز.. والشركات مرحرحة»

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شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، هجوما من أعضاء اللجنة على وزاةر البترول فيما يخص مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وتاخر الوازرة في اتمام بعض مشروعات التوصيل وارتفاع التكلفة التي يدفعها المواطن في بعض المناطق عن لاسعر المعلن من الوازرة.

وقال النائب رياض عبدالستار مقدم طلب الاحاطة حول ضرورة إلزام شركات الغاز الطبيعى باعادة الشىء إلى اصله بعد توصيل الغاز في ملوى، إن الشركة تركت اواع الشوارع كما هي رغم انتاهء التوصيل منذ عامين كما انها لم تقم بتوصيل الغاز إلى نصف مركز ملوى والحجة عدم توصيل الغاز الطبيعى كما انها تعاقدت مع المواطنين على دفع 2160 جنيه وبعد التوقف والعودة مرة أخرى يفاجأ الماوطن بطلب مبلغ 7 الاف جنيه .

و علق المهندس معتز يحيى مدير ادارة مركزية بالشركة القابضة للغاز :«العميل ليس له ذنب في توقف اعمال التوصيل طالما السب غير متعلق به، وعندما يزول سبب عدم التوصيل تدخل لاشركة مرة أخرى في المشروع والتكلفة تكون 2160 جنيه حتى على مستوى لاشارع الواحد وليس القرية فقط وبنرجع تانى للعمل حتى لو توقفنا 20 عام وبنفس التكلفة». وا ضاف: «عدم وجود صرف صحى يصعب عملية توصيل الغاز وفي حالة الانتاهء منه يتم التوصيل، ونحن ننسق بشكل كامل مع الصرف الصحى وعندما تنتهى من توصيل السكان على شبكة الصرف ندخل نحن بعدها فورا».

و هو ما اثار غضب النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة قائلا :«ما يقوله ممثل شركة الغاز غير موجود على ارض الواقع، والناس بتدفع 7 الاف جنيه و»بيتمرمطوا «، صحيح عندنا وزير بترول محترم لكن الوضع على الارض مختلف». وطالب «الحسينى» وزارة البترول ببيان تفصيلى عن المشروعات التي تتم في محافظة الجيزة .

و اضاف :«الوزارة محتاجة تراجع الشركات بالصوت والصورة لان الناس في الشركات» مرحرحة «خالص وشغالين بمزاجهم والشركات خارج الخدمة ومحدش بيحاسبهم وشغالين بلا رقابة من الوزارة، في ناس كتير ميعرفوش ان توصيل الغاز مدعوم من الحكومة بنسبة 50 %، وبولاق الدكرور مثلا بها مناطق كثيرة لم يصل اليها الغاز رغم انان على بعد 30 ثانية من ميدان التحرير امال المحافظات تعمل ايه، والشوارع مكسرة بعد انتهاء توصيل الغاز لبعض المناطق والتسليم به مشكلات كثيرة».