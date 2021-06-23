«التأمينات»: 31 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات.. ونؤمن على الشاب في حالة الوفاة

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قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الشخص عندما يصل إلى سن المعاش يفقد القدرة على الكسب، موضحاً أن التأمين الاجتماعي يتدخل لتحقيق الحماية الاجتماعية للشخص الذي فقد القدرة على التكسب بسبب كبر السن.

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية «قصواء الخلالي» ببرنامج «ساعة وساعة مع قصواء الخلالي» على إذاعة «نغم اف ام»، الأربعاء، أن موضوع المعاشات في منتهي الأهمية، قائلا: «ادعو جميع المواطنين لأن التأمينات ليست رسوم ولكنها اقتصار جزء من الدخل للتدخل في حالة العجز وعدم القدرة على الكسب».

وأكمل جمال عوض، أنه يجب زيادة الوعي التأميني وهي ليست رسوم تدفع ولكنها نظام يغطي 3 أخطار منها الشيخوخة والعجز والوفاة، قائلا: «شاب إذا حصل لها حالة وفاة أو عجز يتدخل نظام الحماية الاجتماعية الممثل في التأمين الاجتماعي حتي ولو كانت مدته 3 أشهر فقط».

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عدد أصحاب المعاشات في مصر حوالي 8 مليون و200 ألف مواطن، ويصرف منهم حوالي 10 مليون مواطن وصاحب المعاش«.

وأشار إلى أن «31 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات، حيث أنه إذا توفي يأخذ عنه وزوجته أو والدته وهناك مستفيدين من المعاشات وقد نجد أكثر من شخص في ملف واحد، وتكلفة الزيادات الجديدة تصل إلى 31 مليار جنيه يستفيد منها 10 ونصف مليون مواطن وتبدأ من أول يوليو».