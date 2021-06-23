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تعليم قنا تعلن تكريم 498 طالبًا وطالبة لحصولهم على الدرجات النهائية في الإعدادية

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تعليم قنا تعلن تكريم 498 طالبًا وطالبة لحصولهم على الدرجات النهائية في الإعدادية تعليم قنا تعلن تكريم 498 طالبًا وطالبة لحصولهم على الدرجات النهائية في الإعدادية

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أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تكريم 498 طالبًا حصلوا على مجموع درجات 280 من 280 درجة في الدور الاول بالشهادة الإعدادية.

وأكد خالد في بيان، الأربعاء، أن التكريم في ظل الاجراءات الاحترازية تحسبا لجائحة كورونا سيكون بتقسيم الطلاب بحسب الإدارة التعليمية وعلى أرضها. وأوضح أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بقنا 51109 نجح منهم 41809 طالب بنسبة 83.57%، وهي تعد نسبة تعبر عن التنامي الحادث عاما بعد آخر في نسب النجاح حيث كانت نسبة النجاح في إعدادية العام الدراسي 2018/2019 73.4% وعن تلك النسبة المتحققة في عام 2017 والتي كانت 62.61% بينما لم تعبر نسبة النجاح في العام الماضي عن واقع فعلي لاعتماد الطلاب على الأبحاث.

المصرى اليوم

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