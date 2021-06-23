استشاري علاقات أسرية يوجه نصائح لتجنب الوقوع في الأزمات

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قال كريم محسن، استشاري العلاقات الاجتماعية والزوجية، إن هناك خلط بين مسميات العلاقات، حيث أن دائرة المعارف هي الأوسع، ثم دائرة الأصدقاء، ثم دائرة الأصدقاء المقربين، ثم دائرة الأهل، وأضيق دائرة هي دائرة الشخص نفسه.

وأشار «محسن»، خلال حواره الإعلامية رنا عرفة؛ ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أنه لا بد أن يكون للشخص علاقة جيدة بنفسه، منوهًا بأنه يجب أن يتعرف الإنسان على نفسه، وطباعه، ومميزاته، وعيوبه، حتى لا نعتبر أنفسنا ضحية عندما نمر بأي موقف.

وأوضح كريم محسن، استشاري العلاقات الاجتماعية والزوجية، أن التصالح مع النفس، والتوازن النفسي يسهل التعامل مع كل دوائر المعارف، معلقًا: «الإنسان لازم يواجه نفسه بعيوبه قبل مميزاته، ويشتغل على نفسه».