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مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته

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مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته

نفذ مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يوم أمس برنامجاً ترفيهياً رياضياً لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بجازان ضمن برامجه الاجتماعية لهذا العام.

وتضمن البرنامج إقامة دوري رياضي في كرة القدم وكرة الطائرة بين شباب الأندية ونزلاء الدار، ومسابقات ترفيهية ورياضية حركية وثقافية، ومسرحية كوميدية هادفة وعمل صيحات كشفية.

وأوضح مساعد مدير عام مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان ومشرف الأنشطة الاجتماعية والكشفية عقيل صعابي أن زيارتهم لبرنامج اليوم الترفيهي بدار الملاحظة يأتي من منطلق ديني وواجب وطني يتمثل في الرعاية التي تسعى الوزارة من خلالها أن تعود بالنفع على الوطن وأبنائه وخاصة نزلاء الدار الذين يعدون من أهم الفئات التي يجب مشاركتهم في كل شيء، مبيناً أن النهج الذي يتخذه مكتب الوزارة في الفعالية وغيرها من المشاركات الاجتماعية له تأثير إيجابي على أفراد المجتمع ويؤسس للتعاون البناء والمثمر في حياتهم اليومية ليسهموا في تحقيق الرؤية الوطنية 2030.

وأشار "صعابي" إلى أن إدارة المكتب تحرص في كل فعالية لأبناء الدار باستضافة الشخصيات المؤثِّرة في المجتمع لأنهم ينقلون الصورة الإيجابية للعمل، ويدخلون البهجة عليهم بما يقدمونه حيث حرص هذا البرنامج بتوجيه ومتابعة من قبل مدير المكتب إبراهيم الرياني، مقدماً شكره ﻹدارة الدار على حسن الاستقبال والتنسيق والتعاون المستمر من قبل القائمين على الدار وتسهيل مهمتهم مما ساهم في إنجاح البرنامج.

مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته

مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته

مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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