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محافظ الجيزة يتفقد مسار كوبري المريوطية الجديد «الطائر» ( صور)

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء الأربعاء، جوله تفقدية لمسار كوبري المريوطية الجديد (الطائر) بدءًا من مطلع الكوبري للقادم من طريق المنصورية بحي الهرم وحتي نهاية مسار الكوبري بمحور محمد انور السادات (ترسا سابقا)، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتجهيزات النهائية له من طبقه رصف وأعمدة الانارة والبلدورات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة واللواء خالد عصر واشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية.

المصرى اليوم

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