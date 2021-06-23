خبير أمن معلومات يحذر من التطبيقات سيئة السمعة: تخترق الخصوصية

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أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أهمية الإطلاع على قانون جرائم الإنترنت، كي لا يكون البعض تحت طائلة القانون جراء ارتكاب تصرفات خاطئة.

وقال حجاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يرتكبون أخطاء تعرضهم لـ طائلة القانون دون دراية»، مشيرا إلى أن هناك العديد من التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهورة بالسمعة السيئة، لذلك وجب على أولياء الأمور معرفة كافة التفاصيل لحماية أبنائهم.

وأضاف خبير أمن المعلومات «جوجل يوفر معلومات مفصلة حول كافة التطبيقات،»، مشيرا إلى وجود تطبيقات تتعمد انتهاج أسلوب يحفز على إدمان استخدامه.