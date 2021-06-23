مصرع فتاة عقب تناولها حبة مكافحة السوس بالخطأ في سوهاج

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لقيت فتاة مصرعها بالتسمم بدائرة مركز دار السلام في سوهاج، وقالت التحقيقات الأولية إنها تناولت قرص حفظ الغلال داخل منزلها عن طريق الخطأ.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول رحمة الضبع «18 سنة- لا تعمل» وتقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء تناول أقراص مجهولة، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والدها «48 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، قيام نجلته المذكورة بتناول قرص لحفظ الغلال «الحبة السوداء» بالمنزل عن طريق الخطأ، ما نتج عنه وفاتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.