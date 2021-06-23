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قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة حريصة على درس آليات السوق باستمرار، لتحديد حجم الاستهلاك الشهري للسلع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «حققنا شبه اكتفاء ذاتي من السكر خلال العام الجاري، جراء زيادة حجم زراعة البنجر، مع تحسين السلالات»، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك الشهري من الأرز يصل إلى 304 آلاف طن.

وأكد خليل أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، مشيرا إلى أن مصر تصدر 6 ملايين طن من البصل، إضافة إلى العديد من الموالح.

وأوضح أن مصر شبه الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث تم استيراد كمية بسيطة من الأنواع التي تدخل في صناعة الأسماك المدخنة.

وأشار إلى أن سعر الجمبري انخفض ليصل إلى 120 جنيها، مشيرا إلى تراجع أسعار السمك البلطي بنسبة تصل إلى 30%.

وأردف «لدينا اكتفاء ذاتي من الفلفل والطماطم والبطاطس والخيار،وبعض أنواع الفواكه التي نصدرها مثل البرتقال والفراولة حيث تعد مصر أكبر مصدر لهما»، لافتا إلى أن أسعار الخضروات والفواكه تتميز بالثبات منذ فترة طويلة.