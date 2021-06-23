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إخماد حريق بمنزل وحوشين دون وقوع إصابات بسوهاج

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إخماد حريق بمنزل وحوشين دون وقوع إصابات بسوهاج إخماد حريق بمنزل وحوشين دون وقوع إصابات بسوهاج

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، الأربعاء، حريقا نشب في منزل وحوشين بدائرة مركز دارالسلام دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دارالسلام، بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص، نشوب حريق في منزل ملك زينب. أ. ع «75 سنة- ربة منزل» وتقيم بذات الناحية، وامتد إلى حوشين مجاورين ملك كلاً من: إبراهيم. ع. أ «48 سنة- سائق»، وخلف الله. أ. ع «63 سنة – بالمعاش» ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، ورجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأولي، وأضافوا بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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