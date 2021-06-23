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إخماد حريق مبنى «الأرشيف» بمجلس الدولة دون وقوع أي إصابات

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إخماد حريق مبنى «الأرشيف» بمجلس الدولة دون وقوع أي إصابات إخماد حريق مبنى «الأرشيف» بمجلس الدولة دون وقوع أي إصابات

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تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، مساء الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بمنطقة الدقى، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى في منطقة الدقى.

تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، ويجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات، بعدما تمت محاصرته من مختلف الاتجاهات ومنع امتداده للمجاورات، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء ويتم محاصرة الحريق، وتتم عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان.

المصرى اليوم

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