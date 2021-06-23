غلق وتشميع مركز طبي خاص لجراحات التجميل بالغربية

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أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الأربعاء، مداهمة أحد المراكز الطبية الخاصة ( لجراحات تجميل وشفط دهون والجراحات دقيقة ) بعد ورود معلومات بأنه يعمل دون ترخيص ويجرى عمليات جراحية للمرضى بداخله بالمخالفة للقانون، والتمريض لا يحمل كارنيه مزاولة مهنة وعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية فقد تم عمل محضر إثبات حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

ووجه وكيل الوزارة بشن حملة مكبرة من إدارة العلاج الحر بقيادة د. حامد محمود وتشيكل لجنة بعضوية الدكتور بيشوي سامي والدكتورة شيماء الشيخ ( طنطا ثان )

مس حنان البدري ( جودة ) مس مريم مجدي ( مكافحة عدوى ) وتم ضبط المخالفات بالمركز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتشميع المركز الطبي المضبوط بكامل محتوياته.

كما أكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة وضبط المخالف منها حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.