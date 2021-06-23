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"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة

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أجريت باستخدام المنظار الجراحي لحالة نادرة تحدث بنسبة 0.01% من البشر

في نجاح ومنجز وطني نجح الدكتور السعودي الحسن النعمي استشاري جراحة السمنة والمناظير في إجراء عملية قص معدة "تكميم" نادرة لمصابة بالسمنة المُفرطة تمثلت في كون أحشائها الداخلية معكوسة أو ما يُسمى بالمصطلح العلمي "Situs inversus" وهي حالة خُلقية تكون فيها الأعضاء الحشوية الرئيسة من مواقعها المُعاكسة، وقد تحدث بنسبة ضئيلة تصل إلى 0.01% من البشر.

وفي التفاصيل، تم إجراء العملية باستخدام المنظار الجراحي في مدة زمنية لم تتعد الساعة على يد الدكتور النعمي وطاقمه الطبي في مستشفى الدكتور الحسن النعمي التخصصي بالدمام وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن النعمي حاصل على الزمالة الأمريكية والزمالة الكندية وتقلد عدداً من المناصب الطبية وحاصل على عدد من الجوائز في الأبحاث العلمية وسبق له العمل كأستاذ جراحة بجامعة الملك خالد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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