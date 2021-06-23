“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين ٧٠٪ من البالغين، والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من ٥٠ سنة وأكثر

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أعلنت الصحة تغطية برنامج التحصين ٧٠٪ من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة ١٦.٨ مليون جرعة تم تقديمها في أكثر من ٥٨٧ مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة، وعلى أثر ذلك أعلنت الصحة انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا حيث سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من ٥٠ سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٤٢هـ، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، حيث تسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة.