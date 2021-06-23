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"العاصمي": مكتب التربية العربي لدول الخليج يحظى بدعم من حكومة السلطنة

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السفير العماني يثني على الجهود في العلاقات الدولية

‬استقبل الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، صباح اليوم الأربعاء، سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد، في مقر المكتب بالرياض.

وفي مستهل الزيارة رحب المدير العام بالسفير، ثم قدم نبذة عن عمل وبرامج وأنشطة المكتب في هذه المرحلة، مبيناً أوجه التعاون والتنسيق بين المكتب والجهات ذات العلاقة بالبرامج التربوية والعلمية والثقافية والتي تسهم في تطوير التعليم في الدول الأعضاء.

وأشاد "العاصمي" بالدعم الكريم الذي يحظى به مكتب التربية العربي لدول الخليج من حكومة سلطنة عمان -حفظها الله - ممثلة بوزارة التربية والتعليم.

وعبر عن شكره وتقديره للمكتب، مثنياً على الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير التعليم في المنطقة، مؤكداً الحرصَ على تعزيز الاستفادة من خبرات المكتب وعلاقاته الدولية في دعم منظومة التعليم في الدول الأعضاء في المكتب، وخاصة في ظل جائحة كورونا التي أظهرت الحاجة الكبرى لتدخل المؤسسات المشتركة لدعم توجهات الدول وتبادل الخبرات والاستفادة منها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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