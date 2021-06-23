أخبار عاجلة

لبنان.. أزمات إنسانية واقتصادية ومعيشية -
السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة -
أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية -
طلاب الشعبة الأدبية بالوادي الجديد: امتحان اللغة العربية أسهل من امتحان الشعبة العلمية -
3.1 مليار دولار عجز الميزان التجاري خلال ابريل الماضي -
محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز -
إيرادات الأفلام السينمائية السبت: 5 أفلام تفشل في تحقيق 5 مليون جنيه -
أمين «البحوث الإسلامية»: مشاركة الأزهر بـ«القاهرة للكتاب» تستهدف محاصرة الفكر المتطرف -
محافظ قنا يتفقد أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بمركز الوقف -
باحث بـ«طب قناة السويس» يشارك في التجارب السريريه لعلاج هولندى مضاد لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس

Print
"دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس "دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس
"ألفا" يسود في القارة حالياً

ذكر المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن النسخة الهندية المتحورة من "دلتا" ستشكل 90 في المئة، من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس.

وقال "المركز" في مذكرة له: "بينما متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حالياً، تتوقع نماذج الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70 في المئة من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90 في المئة في نهاية ذاك الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة