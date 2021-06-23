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"" يعين سفيراً فوق العادة لمصر لدى قطر

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"السيسي" يعين سفيراً فوق العادة لمصر لدى قطر "" يعين سفيراً فوق العادة لمصر لدى قطر
"الشربيني" عمل بديوان وزارة الخارجية

عيّن الرئيس المصري عبد الفتاح ، عمرو كمال الدين الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة دولة قطر، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية، اليوم (الأربعاء).

تأتي هذه الخطوة بعد أن انضمت للسعودية وحلفائها في المنطقة، للتوقيع على "إعلان العلا"، لإنهاء الخلاف مع قطر في يناير (كانون الثاني).

وأكد "السيسي" في رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلمها وزير الخارجية سامح شكري هذا الشهر، على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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