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4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

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4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

تختتم غداً الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

في المجموعة الثالثة يلتقي منتخب جزر القمر مع منتخب السنغال في الرابعة عصراً، ومنتخب لبنان أمام منتخب العراق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد بتروسبورت.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا العراق ولبنان بدون رصيد حتى الآن.

الجولة الأولى شهدت فوز منتخب السنغال على منتخب لبنان بنتيجة 5-1، ومنتخب جزر القمر أمام منتخب العراق بنتيجة 4-3، يوم الاثنين الماضي.

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره التونسي في الرابعة عصراً، ثم تقام مباراة منتخب اليمن مع منتخب في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الكلية الحربية.

ويتساوى منتخبا تونس والسعودية في صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، يليهما منتخبا اليمن وأوزبكستان بدون رصيد.

كانت الجولة الأولى أسفرت عن فوز منتخبي تونس والسعودية أمام منتخبي اليمن وأوزبكستان على الترتيب، بنفس النتيجة 2-0.

4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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