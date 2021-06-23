السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بالسجن مدى الحياة على رئيس الوزراء السابق غيوم سورو، بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر»، بسبب شروعه بتنفيذ انقلاب على السلطة نهاية عام 2019.

وقال مصدر قضائي لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء: «قضت محكمة في أبيدجان بالسجن مدى الحياة على غيوم سورو بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر».

وأضاف: «كما قضت المحكمة بسجن باقي المتهمين الرئيسيين ومن بينهم القياديان سليمان كاماغاتي وأفوسي بامبا، والوزير السابق توري موسى بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة التآمر ومحاولة النيل من سلطة الدولة ونشر أخبار كاذبة والإساءة للمؤسسات وعملها».

وبدأت محاكمة سورو غيابيا، كونه يقيم خارج البلاد خوفا من الملاحقة والسجن، منتصف الشهر الماضي في أبيدجان.