محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن»

★ ★ ★ ★ ★

تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأربعاء، تقريراً من مديرية الطب البيطري حول سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام المديرية، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 117 ألفاً 460 رأساً،منها 92 ألف 301رأساً من الأبقار،و 24 ألف و630 من الأغنام و529من الماعز وذلك «منذ انطلاق الحملة وحتى 21 يونية الحالي»فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها «بداية أبريل الماضى»،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية ،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.