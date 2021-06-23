أخبار عاجلة

لبنان.. أزمات إنسانية واقتصادية ومعيشية -
السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة -
أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية -
طلاب الشعبة الأدبية بالوادي الجديد: امتحان اللغة العربية أسهل من امتحان الشعبة العلمية -
3.1 مليار دولار عجز الميزان التجاري خلال ابريل الماضي -
محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز -
إيرادات الأفلام السينمائية السبت: 5 أفلام تفشل في تحقيق 5 مليون جنيه -
أمين «البحوث الإسلامية»: مشاركة الأزهر بـ«القاهرة للكتاب» تستهدف محاصرة الفكر المتطرف -
محافظ قنا يتفقد أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بمركز الوقف -
باحث بـ«طب قناة السويس» يشارك في التجارب السريريه لعلاج هولندى مضاد لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن»

Print
محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن» محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن»

تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأربعاء، تقريراً من مديرية الطب البيطري حول سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام المديرية، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 117 ألفاً 460 رأساً،منها 92 ألف 301رأساً من الأبقار،و 24 ألف و630 من الأغنام و529من الماعز وذلك «منذ انطلاق الحملة وحتى 21 يونية الحالي»فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها «بداية أبريل الماضى»،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية ،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

الحبس عاما لـ 3 أشخاص تسببوا في إجهاض سيدة في بنها

الحبس عاما لـ 3 أشخاص تسببوا في إجهاض سيدة في بنها

ضبط 6 كيلو بانجو و5 قطع سلاح بحوزة 5 عاطلين في أسوان

ضبط 6 كيلو بانجو و5 قطع سلاح بحوزة 5 عاطلين في أسوان

طلاب الشعبة الأدبية بالوادي الجديد: امتحان اللغة العربية أسهل من امتحان الشعبة العلمية

طلاب الشعبة الأدبية بالوادي الجديد: امتحان اللغة العربية أسهل من امتحان الشعبة العلمية