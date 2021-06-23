الري تناشد المواطنين عدم إلقام المخلفات في الترع والمصارف: تؤدي إلى الغرق

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أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن أجهزة الري تعمل بكفاءة عالية لتطهير الترع والمصارف أبرزها ما حدث في ترعة المريوطية.

وناشد غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، المواطنين الحفاظ على الأموال التي صرفت لتطهير ترعة المريوطية وعدم إلقام المخالفات بها.

وأكد أن الدولة أنفقت مليارات ضخمة لتأهيل الترع والمصارف، محذرا في الوقت ذاته من إلقاء القمامة في المصارف على وجه الخصوص «انسداد المصارف قد يؤدي للغرق».

وأشار إلى أن الدولة أزالت 150 ألف حالة تعدي على الترع ونهر النيل على مدار سنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، عرضت عزة مصطفى، صورة متداولة لترعة بعد تبطينها تُظهر وجود أطفال فيها يلهون داخلها، معلقة: «حولوها حمام سباحة.. ينفع كده».

وحول قضية سد النهضة، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: «من الناحية الفنية ليس هناك جديد».