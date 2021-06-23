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مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق الضبعة

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مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق الضبعة مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق الضبعة

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لقى سائق وسيدة مصرعهما وأصيبت شقيقتها في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى لمحور الضبعة قادمين من القاهرة عند الكيلو 158.

وأوضحت التحريات الأولية بعد معاينة الشرطة أن الحادث وقع نتيجة انقلاب السيارة عندما اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

تم نقل المصابين بالحادث إلى مستشفى الحمام المركزى، وتوفى كل من « سيزار وهبه صالح»، ٦٠ سنة، من القاهرة، و«محمد جلال عثمان»، ٦٠ سنة، سائق السيارة من القاهرة، والجثث تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

بينما أصيبت نيفين سيزار وهبة صالح، ٦٨ سنة، من القاهرة وتتلقى العلاج بالمستشفى.

المصرى اليوم

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