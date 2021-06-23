سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش بمليون جنيه في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأربعاء، من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزى وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليونا و50 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.