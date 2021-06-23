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وكيل «زراعة الفيوم» يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بسنورس

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وكيل «زراعة الفيوم» يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بسنورس وكيل «زراعة الفيوم» يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بسنورس

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تابع الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، الأربعاء، توزيع الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية للإدارة الزراعية بمركز سنورس، وبحث مشاكل المزراعين المتعلقة بالأسمدة، وللوقوف على كافة أعمالها وحسم مشاكل الفلاحين على ارض الواقع بالاتصال المباشر معهم.

حضر الجولة المهندس احمد عبدالحفيظ مدير الإدارة الزراعية بمركز سنورس والمهندس ممدوح محمود متابع بالإدارة الزراعية بمركز سنورس.

كما تابع وكيل الوزاره الجمعية الزراعية بناحية سنورس اول وثاني مشددا بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة وأيضا القضاء السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين وقام بفحص سجلات صرف الأسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن.

وأشار وكيل الوزاره إلى أنه عند صرف الأسمدة بالكارت الذكى لمن تم استخراج لهم كروت وبها أي مشاكل تذكر المشكلة بمحضر إثبات حالة، ويوقع عليه لجنه الصرف ويرفق به سبب المشكلة سواء من البنك أو من على ماكينه الصرف ويتم الصرف لهم ورقي ويذكر به حسب مخصصات التعاون من قبل قديما لعدم تأخر الصرف للصالح العام للمزروعات.

وقام وكيل الوزارة، بتوعية المزارعين بفوائد الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس الزيتي، لافتا أن الزراعات التعاقدية تعتبر طوق النجاة للزراعة المصرية، حيث إنها تضمن تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، والتوعية بالتحول لنظم الرى الحديث بالدرجة الأولى يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلا عن زيادة الإنتاجية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع.

وأوضح أن قطاع الزراعة في حاجة ماسة لتنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال المقبلة والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي لملايين المصريين.وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية وزيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج.

المصرى اليوم

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