238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

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اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2020-2021، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 238 درجة بنسبة 85%، والثانوي العام خدمات 217 درجة بنسبة 77.5%، والثانوي الخاص 140 درجة بنسبة 50%، مشيرا إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 1130 فصلا.

كما اعتمد المحافظ شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها، للعام الدراسي 2021-2022.

شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها في الشرقية

شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها في الشرقية