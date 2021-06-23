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238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

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اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2020-2021، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 238 درجة بنسبة 85%، والثانوي العام خدمات 217 درجة بنسبة 77.5%، والثانوي الخاص 140 درجة بنسبة 50%، مشيرا إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 1130 فصلا.

كما اعتمد المحافظ شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها، للعام الدراسي 2021-2022.

شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها في الشرقية
شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها في الشرقية
شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها في الشرقية

المصرى اليوم

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