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: نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح

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روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتقد بأن تطور الوضع في ليبيا يسير في الإتجاه الصحيح بفضل القرارات الدولية.

وقال فيرشينين: "إن المشاركة الروسية في التسوية الليبية كان لها تأثير إيجابي ولا يجب التشكيك فيها".

وأوضح بأنه "لا ينبغي التشكيك في المشاركة الروسية، فعلاوة على ذلك، أنا مقتنع بأن وجود كقوة رئيسية ذات تأثير تقليدي وعلاقات تقليدية مع الليبيين، مفيد للغاية للعملية السياسية، وهم بحاجة إليها".
وقال فيرشينين عقب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا: "أعتقد أن هناك فرصة اليوم لتحقيق السلام والاستقرار. إذا سألتم عن السرعة التي يمكن أن يتم بها ذلك، فإن الإجابة الصادقة: يمكن القيام بذلك، ولكن يجب القيام به بشكل منهجي طوال الوقت ويستغرق وقتًا وجهودًا متسقة من جميع الأطراف".

المصرى اليوم

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