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الأردن سينال حصة من 20 مليون جرعة لقاح تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بها

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الأردن سينال حصة من 20 مليون جرعة لقاح تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بها الأردن سينال حصة من 20 مليون جرعة لقاح تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بها

جى بي سي نيوز - أعلن البيت الأبيض، الاثنين، عن لائحة توزيع 55 مليون جرعة لقاح واق من من أصل 80 مليون جرعة تعهدت الولايات المتّحدة بالتبرع بها خارج البلاد.

ويستفيد الأردن من حصة من ضمن نحو 20 مليون جرعة خُصصت للأردن ولدول أخرى أيضا.

 

وأعلن البيت الأبيض تقديم ما يقرب من 6 ملايين جرعة إلى دول الجوار والمستفيدين من الشركاء، بما في ذلك الأردن المكسيك وكندا وجمهورية كوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وأوكرانيا وكوسوفو وهايتي وجورجيا ومصر والعراق واليمن، بالإضافة إلى عمال الخطوط الأمامية للأمم المتحدة.

ثم عاد البيت الأبيض وأعلن استفادة الأردن ودول أخرى من نحو 14 مليون جرعة أخرى، بقوله "ما يقرب من 14 مليون جرعة لقاح سيتم تقاسمها مع الأولويات الإقليمية والمتلقين الآخرين، مثل: كولومبيا والأرجنتين وهايتي والدول الكاريبية الأخرى وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا وبنما وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان والفلبين وفيتنام وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وغانا وكاب فيردي ومصر والأردن والعراق واليمن وتونس وعمان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وأوكرانيا وكوسوفو وجورجيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك.

 

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتخصيص 80 مليون جرعة بحلول نهاية حزيران/يونيو، ستشارك الولايات المتحدة 75٪ منها عبر مرفق كوفاكس.

ومرفق كوفاكس، هو إطار عالمي للتعاون يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات كورونا وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف.

ويشترك في قيادة مرفق كوفاكس كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية. وترمي المبادرة إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدٍ من بلدان العالم.

المملكة 

جي بي سي نيوز

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