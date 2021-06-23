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لطلاب الثانوية العامة.. الصحة تقدم 5 نصائح غذائية لمذاكرة أفضل

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لطلاب الثانوية العامة.. الصحة تقدم 5 نصائح غذائية لمذاكرة أفضل لطلاب الثانوية العامة.. الصحة تقدم 5 نصائح غذائية لمذاكرة أفضل

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حرصت وزارة الصحة والسكان، مع انتهاء الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، والاستعداد لاجراء امتحانات الثانوية العامة الرسمية والتي تنطلق 10 يوليو المقبل على تقديم النصائح الطبية والتغذية السليمة التي تساعد الطلاب على التركيز والانتباه للمذاكرة.

وقالت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك 5 نصائح لتقوية المناعة والمساعدة على المذاكرة بشكل سليم وهي:

- احرص على تناول الاطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم بأنواعها والبقوليات

- تناول الفاكهة بين الوجبات لانها غنية بالفتيامينات

- الحرص على تناول طبق السلطة بشكل اساسي مع الوجبات

- شرب من 8- 10 أكواب من المياه يوميا

- الحفاظ على معدل النوم يوميا بحيث لا تقل عن 8 ساعات يوميا

كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 حيث ستعقد الامتحانات يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر، لطلاب الشعبة الأدبية، وتنتهي 2 اغسطس المقبل، وذلك بمزيج إلكتروني وورقي، عبر التابلت والبابل شيت، للطلاب النظاميين، وورقيا فقط للطلاب الراسبين والمنازل، والمحبوسين على ذمة قضايا، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي ، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

المصرى اليوم

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