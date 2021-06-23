أحرزا رقما قياسيا عالميا .. الحب يكسر أكبر حاجز في العالم بين زوجين

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نشأت قصة حب فريدة من نوعها بين زوجين بريطانيين رغم الاختلاف الهائل في القامة بينهما، والذي يعد أكبر اختلاف من حيث الطول في العالم، حيث تفوق الزوجة طولا زوجها بشكل لافت للنظر.

ويشعر الزوجان، جيمس لاستيد، 33 عامًا، وزوجته تشولي 27 عامًا بالفخر كأبوين لإبنتهما أوليفيا، مؤكدين أن حبهما هو دليل على أن هناك دائما شخص ما موجود من أجل الجميع .

اعترفت الزوجة تشول زوجها، جيمس أول مرة، أنها كانت متخوفة قليلا مما عسى أن يقوله الناس عن اختلاف الطول بينهما، حسب تفاصيل العلاقة التي نشرتها صحيفة «الميرور» البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، حيث أشارت إلى أن الزوج جيمس يعاني من نوع نادر من التقزم جعل طوله لا يتجاوز ثلاثة أقدام وسبع بوصات .

لكن الزوجين أدركا بعد انجذابهما لبعضهما البعض أن فارق الطول بينهما لا يشكل اختلافا على لأطلاق وسرعان ما وقعا في غرام متبادل .

وأحرز الزوجان رقما قياسيا عالميا في موسوعة جينز ريكورد على أكبر فارق في طول القامة بين رجل وامرأة متزوجين مما جعلهما أكثر سعادة .

وقالت الزوجة :«أتمنى أن تعلم قصة حبنا الآخرين بألا يحكمون على الكتاب من غلافه، وأن كل إنسان له قصة شخصية كامنا وراء مظهره» .

وأعترفت الزوجة تشول وهي مدرسة، أنها اعتادت على الانجذاب لرجال أكثر طولا، ولكن كل ذلك تغير عندما التقت بجيمس، الذي يعمل ممثلا ومقدم برامج تلفزيونية، حيث تم التعارف بينهما عن طريق صديق مشترك في 2012، وذلك بعد وقت قصير من حمل جيمس شعلة أولمبية إلى مدينتهم رايل كلويد في ويلز .

وأشار التقرير إلى أن تشلوي كانت في ذلك الوقت طالبة تعيش في كارديف، وأنهما قررا أن يعطيا نفسهما فرصة للمحاولة، وسرعان ما وقعا في الغرام ثم أصبحا زوجين رسميا في ديسمبر بعد عام .

وكان ثمة هاجس يسيطر على جيمس يقلقه في سنوات نموه، وهو ما إذا كان سيلتقي امرأة ما يحبها، ولكنه يعتقد ألآن أن أسرته السعيدة هي دليل على العطاء، قائلا :«توصلت إلى الحد الذي أكدت فيه لنفسي أن التقزم لا يملكني ولكن أنا الذي أملكه ،كنت فقط أريد أن أكون كسائر الناس وأن أعيش حياتي بأسلوب كبير في جسد ضئيل».