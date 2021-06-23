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الكويت تعلن الاستعانة بالعسكريين لمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية

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الكويت تعلن الاستعانة بالعسكريين لمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية الكويت تعلن الاستعانة بالعسكريين لمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية

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أعلن رئيس لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية في الكويت أحمد المنفوحي، عن الاستعانة بالعسكريين لمنع غير المطعمين والمعفيين، من دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمعاهد الصحية.

وقال المنفوحي: «لقد قمنا باتخاذ الآليات الواجب تنفيذها من خلال الإستعانة في الأجهزة العسكرية لمعاونة الفريق المدني في تطبيق القرار».

وأوضح «أننا نحتاج خلال الشهرين المقبلين من تكثيف لتطبيق قرار مجلس الوزراء وكذلك تطبيق الإجراءات الصحية على أمل الوصول إلى نسبة تحقق المناعة المجتمعية من خلال زيادة نسبة المطعمين».

المصرى اليوم

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