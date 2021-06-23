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للمرة الرابعة.. تجديد الثقة في جمال يقوت رئيسًا للشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 اشهر

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للمرة الرابعة.. تجديد الثقة في جمال يقوت رئيسًا للشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 اشهر للمرة الرابعة.. تجديد الثقة في جمال يقوت رئيسًا للشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 اشهر

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قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تكليف جمال يقوت، وكيل مدير عام الإدارة العامة للبحوث القانونية والمكتبية، للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 24 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن قرار وزير العدل بتجديد الثقة لـ«يقوت» للمرة الرابعة على التوالي باستمراره للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، إذ كان القرار السابق في 23 سبتمبر 2020 بالتجديد لمدة 9 أشهر.

وتقدم اتحاد موثقي ، عبر صفحته الرسمية، بخالص التهاني بمناسبة تجديد الثقة من وزير العدل للمرة الرابعة على التوالي باستمرار جمال يقوت رئيسًا لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وتجديد الثقة للمرة الأولى باستمرار السيد سلامة، أمينًا عامًا لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، داعين الله أن يوفقهما لتحقيق رفعة وتطوير قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

المصرى اليوم

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