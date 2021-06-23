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تمثال «للأبد مارلين» يثير الجدل

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تمثال «للأبد مارلين» يثير الجدل تمثال «للأبد مارلين» يثير الجدل

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واحدة من أشهر صور الممثلة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، تلك التى ارتدت فيها فستانًا أبيض من الساتان، والتقطت الصورة وأطرافه تتطاير فى حالة من المرح والإثارة. حُفرت هذه اللقطة فى ذاكرة عشاق النجمة مارلين مونرو، حتى إن متحف «مدام توسو»، الذى يُمجد المشاهير بتماثيل من الشمع، اختار هذه الصورة لتتحول إلى تمثال أيقونى يتهافت عليه زوار المتحف.

وبيد أن النحات الراحل سيوارد جونسون أيضًا عشق «مونرو» فى هذه اللحظة المرحة بحركاتها المحبة للحياة، لذلك نحت لها تمثالًا ضخمًا، تحول قبل يومين إلى معلم فى مدينة بالم سبرينجز الأمريكية، وتحديدًا اختار مجلس المدينة أن يوضع التمثال فى موقع عام بجوار متحف بالم سبرينجز للفنون، والذى أطلق عليه اسم «للأبد مارلين».

اللافت أن تمثال مونرو قوبل بحالة من الغضب وصلت إلى حد الاحتجاجات والمظاهرات، وذلك بعد أن اعتبرته بعض النسويات المدافعات عن حقوق المرأة تمثالاً مثيرًا، ورفعت المحتجات شعار وصف التمثال بأنه «مثير جنسياً بشكل مفرط».

وحسب «سى إن إن» قاطع مسؤولو متحف الفن فى المدينة عرض التمثال الذى قال البعض إنه يظهر ملابس مارلين الداخلية، كذلك رفضت المحتجات فكرة تثبيت التمثال أمام المتحف.

المصرى اليوم

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