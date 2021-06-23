التأمينات الاجتماعية: 10.5 مليون مواطن يصرفون 13% زيادة المعاشات 1 يوليو المقبل

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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه سيتم صرف زيادة المعاشات بداية من أول يوليو المقبل بنسبة 13% من إجمالي المعاش المستحق وفقا للقرار الجمهوري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الحد الأدنى للمعاش اليوم تبلغ 900 جنيه، مضيفا أنه بعد زيادة الـ13 بواقع 107 جنيهات يُصبح 1007 جنيهات.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن 8.2 مليون مواطن يستفيدون من المعاشات، مضيفا أن من حق ذوي صاحب المعاش الاستفادة من المعاش بسبب وفاته وذلك بواقع 10.5 مليون مواطن.

وأشار إلى أن تكلفة زيادة الـ13% بواقع 31 مليار جنيه، مردفا أن هناك مخططا لصرف 282 مليار جنيه بداية 30 يونيو 2022 المقبل.

وكشف عوض سبب زيادة الـ13%، موضحا أنها جاءت لمحاولة تغطية معدل التضخم 5.1% والزيادة في الأسعار إضافة لتحسين حقيقي في قيمة المعاش. وأكد أن القيادة السياسية انتهجت سياسة تحسين المعاش من حوالي عامين ماضيين.

وأكد أن المستفيدين من المعاشات يصرفون المعاشات من أي ماكينة صرف دون توقيع أي رسوم عليهم.