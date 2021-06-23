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حمدوك يوجه بالمضي قدماً لتحقيق السلام المجتمعي بين الكيانات المتحاربة

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حمدوك يوجه بالمضي قدماً لتحقيق السلام المجتمعي بين الكيانات المتحاربة حمدوك يوجه بالمضي قدماً لتحقيق السلام المجتمعي بين الكيانات المتحاربة

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أطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان والجوانب المتعلقة بحياة ومعاش الناس والنواحي الأمنية والاجتماعية.

واوضح والي جنوب كردفانحامد البشير أن الأوضاع في المنطقة الشرقية بمحلية قدير قد تاثرت في الآونة الأخيرة بأحداث دامية نتج عنها حرق عدد من القري والفرقان وتأثرت المجموعات السكانية ،مبيناً في هذا الصدد أنه طمأن السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الأوضاع تسير إلى الاحسن حالياً وهنالك مجهودات في طورها الاولي لتسوية هذا النزاع وحل الاشكالات والصلح ،

مشيراً إلى أنه قدم تنويراً لرئيس مجلس الوزراء حول مبادرة كافة الادارات الاهلية في السودان لتقوم بمجهود من شأنه تقريب وجهات النظر ووقف القتال والوصول إلى وقف كامل للعدائيات يحقق عملية الصلح بين الأطراف المتنازعة في محلية قدير ،

وقال والي جنوب كردفان أن د.حمدوك رحب بهذه المبادرة الجيدة وابدي دعمه لها ،

وكشف الوالي عن لقاء مرتقب لرئيس مجلس الوزراء يوم غدٍ الخميس بوفد من النظار وقادة الادارة الاهلية في السودان، وأضاف «سنبذل جهدنا لعقد لقاء لهم بالسيد رئيس مجلس السيادة» للانطلاق نحو وقف العدائيات وعملية الصلح المستدام بين الفعاليات.

وأبان والي جنوب كردفان أن اللقاء تناول جهود حكومة الولاية لتوفير الجازولين للموسم الزراعي رغم التحديات،مؤكداً في هذا الجانب أن هنالك توافقا مع اتحادات المزارعين في مختلف المناطق للوصول إلى مرحلة متقدمة من الاستعداد للموسم الزراعي ،

ونوهحامد إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه ببذل المزيد من الجهد والمضي قدماً في تحقيق السلام المجتمعي بين الكيانات المتحاربة للخروج بالولاية إلى بر الأمان.

المصرى اليوم

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