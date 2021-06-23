الأمم المتحدة تعلن قرب نشر أول مجموعة من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه سيتم قريبا نشر المجموعة الأولى من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للمنظمة الدولية في العاصمة الليبية طرابلس، جاء ذلك في كلمة مسجلة له بثت عبر الفيديو خلال في افتتاح مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، المنعقد حاليا بالعاصمة الألمانية بمشاركة مسؤولين كبار من الدول المعنية بالأزمة الليبية.

وقال غوتيريش: تم إحراز تقدم كبير منذ مؤتمر برلين 1، في يناير 2020، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تلتزم بدعم الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، وحث الأطراف الليبية والخارجية على الاتفاق على خطة شاملة ذات جداول زمنية واضحة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة«، مؤكدا أن»بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقف على أهبة الاستعداد لدعم هذا الهدف«.

وأكد تنظيم الانتخابات في موعدها يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة منها تحديد الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد التشريعات اللازمة وتقديم الموارد المالية من قبل السلطة التنفيذية المؤقتة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معربا عن قلقه الشديد بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا.

كما حث الحكومة الليبية على «اتخاذ جميع التدابير اللازمة بسرعة لحماية المعتقلين وآلاف المهاجرين واللاجئين من العنف وضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان».