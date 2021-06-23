اتهام رجل شرطة بقتل لاعب اتحاد جادة السابق

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اتهمت احدى المحاكم البريطانية رجل شرطة بقتل الإنجليزي داليان أتكينسون لاعب اتحاد جدة السابق، بعد الاعتداء عليه.

وكان الشرطي قد اعتدى بالضرب على أتكينسون مستخدماً الصاعق الكهربائي وهو ما أدى إلى وفاته وذلك قبل 5 سنوات.

وقال رجل الشرطة أمام المحكمة ، إنه ركض من شدة الخوف بعدما ظهر أتكينسون وكأنه يعاني من أزمة في قوته العقلية وقام بتوجيه تهديدات بالقتل وحطم زجاج منزله في ميدو كلوز بتيلفورد في شروبشاير.