بـ3.6 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يسلم شيكات تمويل لإقامة مشروعات تنموية

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سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شيكات لعددٍ من الشباب والمرأه كتمويل لإقامة مشروعات تنموية، فضلاً عن منحة للعمل بمبادرات محو الامية، بقيمة 3مليون و623 ألف جنية، مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالفيوم، ضمن مبادرة حياة كريمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، والاستاذ رجب فاروق إمبابي مدير فرع هيئة محو الأمية بالفيوم، ورئيسي جمعيتي الطريق للتنمية بالفيوم، وتنمية المجتمع بتطون، وعدد من المستفيدين.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء تسليم جمعية الطريق للتنمية منحة بقيمة مليون جنية، لتشغيل الشباب في مبادرات محو الامية والتعليم ورفع الوعي بأربعة قرى وتوابعها بمركز اطسا، وتشمل قرى«أبوجندير، وقلهانه، والغرق، والحجر» حيث يسهم المشروع في توفير 63 فرصة عمل للشباب، وتشمل أنشطة المشروع فتح 40 فصلاً لمحو الأمية، وعقد ندوات توعوية عن أهمية التعليم والتوعية الصحية والبيئية، ومخاطر الهجرة الغير شرعية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم تسليم جمعية تنمية المجتمع بتطون التابعة لمركز اطسا قرض بقيمة 1.5 مليون جنية لدعم وتمكين 300 سيدة، بالإضافة إلى تسليم 6 شيكات لعدد من المستفدين لإقامة مشروعات، تمثلت في ورش نجارة، وتعبئة وتغليف مواد غذائية، وورش توريد وتركيب رخام، وسوبر ماركت، وسيارة نصف نقل، بقيمة مليون و123 ألف جنية.
أشار محافظ الفيوم، أن الدولة تستهدف بناء الإنسان والعمران في آنٍ واحد، لافتاً انه لم يتوقف توجه الدولة لتطوير البنية التحتية الخدمية من طرق وكهرباء وصرف صحي فقط، بل امتد ليشمل توفير مشروعات تنموية للمواطن من أجل تمكينه اقتصادياً واجتماعياً، وتحويله من فرد مستهلك إلى فرد منتج لتحقيق الإكتفاء الذاتي، لافتاً إلى أهمية التشبيك بين مختلف القطاعات ووضع آلية متوازنة بين الإنتاج والتسويق.
ومن جهته أشار رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، أن مستهدف الجهاز بمحافظة الفيوم هذا العام مشروعات بقيمة 270 مليون جنية، لافتاً أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 مليار جنية حتى الآن على أرض المحافظة، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة حياة كريمة بمركزي إطسا يوسف الصديق، والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية بقيمة 6 مليون جنية، فضلاً عن 11 مليون جنية مشروعات تنموية، إضافةً إلى 16 مليون جنية مشروعات بنية تحتية.