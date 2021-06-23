بـ3.6 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يسلم شيكات تمويل لإقامة مشروعات تنموية

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سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شيكات لعددٍ من الشباب والمرأه كتمويل لإقامة مشروعات تنموية، فضلاً عن منحة للعمل بمبادرات محو الامية، بقيمة 3مليون و623 ألف جنية، مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالفيوم، ضمن مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، والاستاذ رجب فاروق إمبابي مدير فرع هيئة محو الأمية بالفيوم، ورئيسي جمعيتي الطريق للتنمية بالفيوم، وتنمية المجتمع بتطون، وعدد من المستفيدين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء تسليم جمعية الطريق للتنمية منحة بقيمة مليون جنية، لتشغيل الشباب في مبادرات محو الامية والتعليم ورفع الوعي بأربعة قرى وتوابعها بمركز اطسا، وتشمل قرى«أبوجندير، وقلهانه، والغرق، والحجر» حيث يسهم المشروع في توفير 63 فرصة عمل للشباب، وتشمل أنشطة المشروع فتح 40 فصلاً لمحو الأمية، وعقد ندوات توعوية عن أهمية التعليم والتوعية الصحية والبيئية، ومخاطر الهجرة الغير شرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم تسليم جمعية تنمية المجتمع بتطون التابعة لمركز اطسا قرض بقيمة 1.5 مليون جنية لدعم وتمكين 300 سيدة، بالإضافة إلى تسليم 6 شيكات لعدد من المستفدين لإقامة مشروعات، تمثلت في ورش نجارة، وتعبئة وتغليف مواد غذائية، وورش توريد وتركيب رخام، وسوبر ماركت، وسيارة نصف نقل، بقيمة مليون و123 ألف جنية.

أشار محافظ الفيوم، أن الدولة تستهدف بناء الإنسان والعمران في آنٍ واحد، لافتاً انه لم يتوقف توجه الدولة لتطوير البنية التحتية الخدمية من طرق وكهرباء وصرف صحي فقط، بل امتد ليشمل توفير مشروعات تنموية للمواطن من أجل تمكينه اقتصادياً واجتماعياً، وتحويله من فرد مستهلك إلى فرد منتج لتحقيق الإكتفاء الذاتي، لافتاً إلى أهمية التشبيك بين مختلف القطاعات ووضع آلية متوازنة بين الإنتاج والتسويق.

ومن جهته أشار رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، أن مستهدف الجهاز بمحافظة الفيوم هذا العام مشروعات بقيمة 270 مليون جنية، لافتاً أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 مليار جنية حتى الآن على أرض المحافظة، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة حياة كريمة بمركزي إطسا يوسف الصديق، والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية بقيمة 6 مليون جنية، فضلاً عن 11 مليون جنية مشروعات تنموية، إضافةً إلى 16 مليون جنية مشروعات بنية تحتية.