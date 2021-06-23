محافظ بني سويف: توريد 236 ألف و551 طنا من الأقماح المحلية منذ موسم الحصاد

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة توريد واستلام القمح للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 236 ألف و551 طن، وذلك منذ بداية الموسم وقبيل بدء أعمال التوريد اليوم، مشيرا إلى قرار وزارة التموين بتحديد 6 مواقع للتوريد الأقماح المحلية والتي ستستمر في استقبال الأقماح حتى نهاية موسم التوريد في 15 يوليو القادم أو لحين امتلاء سعتها التخزينية، مع استمرار أعمال التوريد بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مديرعام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء ،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

كانت وزارة التموين قررت تحديد 6 مواقع لأعمال استلام وتوريد الأقماح المحلية وهي(صومعة كوم أبوراضى،شونة سمسطا البنك،شونة اهناسيا البنك،شونة مطحن الواسطى،مركز تجميع سمسطا العالمية، شونة بني سليمان الشرقية )، والذي بدأ سريانه منذ 15 يونية الجاري،حيث تمت تم مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني للمساحات المنزرعة عند تحديد تلك المواقع بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة.