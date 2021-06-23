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بعد قضية «حنين حسام».. أول طلب إحاطة يطالب بإغلاق «غرف الشات المظلمة»

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بعد قضية «حنين حسام».. أول طلب إحاطة يطالب بإغلاق «غرف الشات المظلمة» بعد قضية «حنين حسام».. أول طلب إحاطة يطالب بإغلاق «غرف الشات المظلمة»

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تقدم النائب احمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بطلب احاطة إلى رئيس مجلس النواب، وجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وجهاز الاتصالات بشأن غرف الشات المظلمة أو المغقلة. وقال «حته»فى طلبه ان هذه الغرف تتعارض مع اخلاقيات المجتمع المصري وكل الاديان خاصة بعد الاسرار التي كشفتها التحقيقات مع فتيات «التيك توك» واشهرها قضية حنين حسام الاخيرة .

واضاف احمد حته انه لابد من اتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة هذه التطبيقات المنافية للآداب والتي تمثل خطرا كبيرا على الشباب والفتيات وتستهدف تدمير الشباب وهو ما يعد تهديد للقوى البشرية ومستقبل البلد من الشباب
وتابع انه سبق وتقدم ببيان عاجل عن التطبيات الجديدة ومنها الالعاب الخطرة والتي تتمثل في مجملها في تطبيقات تكنولوجيه لحذب الشباب وانتهت ببعضهم إلى الانتحار اضافة إلى سحبهم إلى طرق واسلايب تمثل خطورة على المجتمع
واشار احمد حته إلى ان دور المدرسة والاسرة مهم جدا ايضا وليس الدولة فقط في مراقبة الابناء والفتيات خاصة ان هناك عصابات دولية منظمة تستخدم هذه الطرق للاتجار بالبشر وايقاع الشباب وهو ما يوجب من الاهالي الحيطة والحظر.

و كانت المحكمة قضت بعقاب حنين حسام بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر عن طريق استخدام تطبيقات الكترونية، قامت فيها بجذب عدد الفتيات لتسهيل عمليات ممارسة الدعارة مع اخرين .

المصرى اليوم

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